Com dízimos, pastor constrói kitnet para fiéis

O pastor da Assembléia de Deus Ministério Lagoinha, Fábio Mendonça, e sargento da Polícia Militar da 25ª CIA em Cabo Frio, resolveu usar as doações arrecadas na igreja para construir casas para os membros que não tem moradia.

Com a ajuda de outros três pedreiros voluntários que trabalham aos fins de semana, eles já estão trabalhando em quatro quitinetes que devem ficar prontas até o dia 12 de outubro.

Segundo o site Razões para Acreditar, duas dessas casas devem ser entregues para duas senhoras que dormem na igreja. Uma das beneficiárias do projeto, Andréa Silva Rocha, falou que recebeu a moradia no momento em que mais precisava. “Fui amparada na hora que mais precisei, hoje tenho a segurança de um lar”.

Mesmo recebendo críticas pela sua iniciativa, o pastor não para e diz “ alguns pastores me perguntaram se eu não estava “arrumando” muito trabalho. Se Deus pensasse no trabalho que o ser humano dá a Ele em relação à desobediência a seus princípios, não teria feito o mundo. Tudo que fazemos na vida pode nos gerar problemas, você não compra um carro, por exemplo, pensando que o pneu pode furar um dia, mas no benefício que você vai ter com o veículo”, completou.

O pastor ainda deixou uma mensagem “as igrejas devem ficar mais atentas à necessidade do povo. Sejam elas materiais ou espirituais. Há igrejas em que a maioria dos membros não possui necessidades financeiras, mas sempre há os que precisam de ajuda espiritual e aqueles que precisam de ajuda material”, finalizou.

