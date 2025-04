Com estoque crítico, Hemosul da Santa Casa pede doações de sangue

Com estoque crítico das tipagens O+ e O-, o Hemosul da Santa Casa apela à população para doarem sangue no hospital. De acordo com Mayra Franceschi, Gerente de Relações Públicas da Rede Hemosul MS, o número de comparecimentos nessa semana chegou a apenas 57 pessoas durante todo o dia, bem abaixo da média ideal de 180 doadores diários.

"Precisamos urgentemente de sua doação de sangue para salvar vidas. Pacientes oncológicos, em cirurgias e com outras condições de saúde dependem da solidariedade de cada doador", afirma Franceschi. A equipe do Hemosul destaca que, sem a colaboração dos doadores, não é possível atender a todas as necessidades.

Para facilitar a contribuição, o Hemosul da Santa Casa, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 3633, está aberto de segunda a sexta-feira das 7h às 11h. Em Campo Grande, também é possível doar nas unidades Hemosul Coordenador e Hemosul do Hospital Regional. No interior, as unidades de Dourados, Paranaíba, Três Lagoas e Ponta Porã realizam coletas diárias, além de campanhas espalhadas pelo estado.

A Rede Hemosul reforça o apelo à população, tanto a quem já é doador quanto àqueles que desejam começar, para contribuir com esse ato de solidariedade que salva vidas. "Estamos esperando por você para que, juntos, possamos fazer a diferença e atender a quem mais precisa", conclui Mayra Franceschi.

