Com feriado chegando, Campo Grande abre vagas temporárias de coveiro e pedreiro

Com a proximidade do feriado de Finados, que tradicionalmente demanda um aumento nos serviços de cemitérios e manutenção urbana, Campo Grande está oferecendo oportunidades temporárias para as funções de coveiro e pedreiro. As vagas foram abertas por meio de um processo seletivo simplificado, com o objetivo de formar um Cadastro de Reserva para atender à demanda crescente de serviços durante o período.

As contratações são destinadas a substituir vacâncias e garantir a prestação de serviços essenciais, especialmente nas áreas de infraestrutura e gestão de cemitérios. Para concorrer, os candidatos devem ser alfabetizados e ter disponibilidade para 40 horas semanais de trabalho.

O processo seletivo será realizado em várias etapas: inscrição online gratuita, avaliação da experiência profissional, interposição de recursos e, por fim, a homologação do resultado final com a classificação dos candidatos. As vagas são para atuar de forma temporária, com o objetivo de suprir a necessidade urgente desses serviços durante um período de alta demanda.

Essa pode ser uma excelente oportunidade para quem busca ingressar no setor público de forma temporária e contribuir para o bom funcionamento da cidade no período de Finados. Mais informações sobre o edital podem ser visualizadas a partir da página 2 do Diogrande, clicando aqui.

