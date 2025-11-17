Menu
Com feriado na semana, agências do Detran-MS funcionam até quarta-feira

Estado emenda o feriado nacional ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público, transferido para o dia 21

17 novembro 2025 - 09h11
Agências do Detran-MS terão expediente até quarta-feiraAgências do Detran-MS terão expediente até quarta-feira   (Rachid Waqued)

Para quem precisa dos serviços presenciais do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), deverão se atentar nesta semana, pois as agência estarão em funcionamento até a quarta-feira, dia 19, em razão do feriado nacional da Consciência Negra, celebrado na quinta-feira, dia 20.

Os servidores ainda foram agraciados com a mudança do ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público, transferido do dia 28 de outubro para o dia 21 de novembro, assim, ocorrendo uma emenda ao feriado nacional.

Dessa forma, os serviços das agências do Detran-MS funcionam até quarta e retornam ao expediente normal na próxima segunda-feira, dia 24.

Mesmo com a pausa no atendimento presencial, o Detran-MS reforça que 97% dos serviços estão disponíveis nos canais digitais, garantindo rapidez, praticidade e autonomia ao cidadão.

Pelo Portal de Serviços Meu Detran, pelo aplicativo Meu Detran MS, ou com o auxílio da atendente virtual Glória, no WhatsApp (67) 3368-0500, é possível realizar serviços como renovação de CNH, consulta de débitos, emissão de boletos, agendamento de atendimentos, entre outros.

Os serviços que ainda exigem presença física — como emissão de CRV, transferência de CNH entre unidades da federação, captura de imagem e exames práticos — podem ser realizados até quarta-feira (19).

