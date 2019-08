Com filas no último dia do Refis, prefeitura prorroga benefício até dia 31

Diante do grande número de contribuintes que deixou para aproveitar os benefícios o PPI (Programa de Pagamento Incentivado) no último dia – o Refis seria encerrado nesta segunda-feira (12) -, a prefeitura decidiu prorrogar o programa até o dia 31 de agosto. A informação foi confirmada pelo secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto.

Os campo-grandenses lotaram a Central do IPTU, onde os atendimentos são realizados desde as 8h. Por volta de 16h, mais de mil pessoas já haviam sido atendidas hoje na central. “Sábado tinha potencial para [o atendimento de] mais de duas mil pessoas, mas foram 544 atendimentos. Não teve muita procura”, comenta Aguinaldo Ruiz, gerente de lançamento e arrecadação da prefeitura.

“No último Refis que nós fizemos, chegamos perto de três mil atendimentos”, lembra Ruiz. O programa começou no dia 1º de julho e, de lá para cá, foram atendidos mais de 19 mil contribuintes.

Com o IPTU vencido há 21 anos, a empregada doméstica Elenir Maria Salazar, de 50 anos, foi até a central com o objetivo de parcelar a dívida. “Vim saber as condições, quero acertar essa dívida. Eu trabalho e acabei deixando para a última hora”, explica Elenir, que mora no bairro Nova Lima.

Optando pelo pagamento à vista, o contribuinte tem descontos de até 90% na atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e da multa. Para o parcelamento em até seis meses, a remissão chega a 75%. Já para quem dividir os débitos em 12 vezes, o desconto será de 30%.

Com a prorrogação, os atendimentos continuam sendo realizados, das 8h às 16h, na Rua Arthur Jorge, 500 - Centro.

