Cidade

Com foco em obras e inclusão, Estado amplia ações em Campo Grande

Ao todo, o governo investiu mais de R$ 600 milhões na Capital

26 agosto 2025 - 16h11Brenda Assis
Governador Eduardo RiedelGovernador Eduardo Riedel   (Foto: Bruno Rezende)

O Governo de Mato Grosso do Sul tem realizado investimentos em Campo Grande em áreas como infraestrutura, saúde, segurança, educação, assistência social, qualificação profissional e geração de empregos.

"Estabelecemos uma parceria com a Capital em torno de políticas públicas e investimentos que gerem resultados para as pessoas. Com parceria em setores importantes como educação, segurança, qualificação profissional e infraestrutura. Quando isto muda e faz diferença na vida do cidadão então cumprimos nosso objetivo. Campo Grande é uma cidade maravilhosa, nossa capital, que temos que valorizar cada vez mais. Vamos contribuir no que for possível”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Somente pelo programa MS Ativo, foram R$ 286 milhões em obras já concluídas. Na área urbana, foram aplicados R$ 92,1 milhões, além de R$ 139,5 milhões em convênios com a prefeitura e R$ 54,9 milhões em obras civis. Outros R$ 324 milhões estão previstos para novas obras na Capital, totalizando R$ 610 milhões em investimentos.

Entre as obras entregues estão a revitalização da Avenida dos Cafezais, com duplicação e melhorias na segurança viária; pavimentação de ruas nas Moreninhas; revitalização da Avenida Duque de Caxias, com investimento total de R$ 35,1 milhões; obras de asfalto e drenagem nos bairros Noroeste, Nashville, Caiobá, Centenário, Nova Lima, Lageado e Nova Campo Grande, que recebeu aporte de R$ 23,5 milhões e a pavimentação da rodovia CG-150 na zona rural, no trecho entre a BR-262 e a ponte sobre o Ribeirão Botas.

Na área de qualificação, cerca de 350 mil pessoas foram capacitadas em dois anos por meio de parcerias com instituições como Sebrae, Senai, Senac, Senat e o programa MS Qualifica.

Na área social, o programa Mais Social atende 14,6 mil famílias com um cartão de R$ 450 mensais. Contando ainda com o programa Conta de Luz Zero cobre a conta de energia de 7,3 mil famílias. Enquanto iso, o Cuidar de Quem Cuida beneficia 655 cuidadores informais com repasse mensal de R$ 900.

Na educação, a Rede Estadual recebeu R$ 103 milhões em infraestrutura desde 2023. Hoje, 52 das 76 escolas estaduais em Campo Grande funcionam em tempo integral. Todas as unidades contam com videomonitoramento.

Outras ações incluem a instalação de placas solares em 40 escolas, reduzindo custos e promovendo sustentabilidade. O uso de gás natural encanado em 33 escolas, substituindo botijões. O programa MS Alfabetiza distribuiu 67 mil exemplares de coletâneas e ofereceu bolsas a colaboradores e formação continuada a professores. O estado tem ainda o MS Supera, que apoia 760 estudantes com o pagamento de um salário mínimo para evitar a evasão escolar.

