Com foco na ação social, Rotary Club realiza a 4ª Feijoada Drive Thru

Buscando arrecadar fundos para o desenvolvimento de projetos voltados para a comunidade, o Rotary Club de Campo Grande Cidade dos Ipês, em parceria com o Rotaract Campo Grande, promove a 4ª Feijoada Drive Thru no 23 de setembro deste ano.

Os convites custam R$ 55,00 e a retirada vai ser no Restaurante Lagoa, na Rua 25 de Dezembro, 73. Cada marmitex terá feijoada, arroz, torresmo, couve, farofa e laranja. A Bacalhoada também se transformou em um evento tradicional do Rotary Club Campo Grande Cidade dos Ipês.

Os recursos arrecadados com a venda dos convites serão destinados para a Fundação Rotária, que desenvolve projetos voltados para a comunidade.

A arrecadação com a feijoada e bacalhoada também será destinada para o desenvolvimento de um projeto. Neste ano, o Rotary Club Campo Grande Cidade dos Ipês vai desenvolver um projeto na comunidade Quilombola Buriti, formada por 80 famílias que vivem principalmente da agricultura de subsistência, criação de animais e artesanato na saída para São Paulo.

A proposta é construir uma academia ao ar livre e recuperar o parque infantil, proporcionando um espaço de lazer e atividades físicas para a comunidade.

Muitas das crianças da Comunidade Quilombola, estudam na Escola na Chácara das Mansões e sua locomoção é através de ônibus escolar. Eles procuram preservar suas tradições no local, mas organizaram-se em uma Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola Chácara Buriti .

Para a presidente do Rotary Club Campo Grande Cidade dos Ipês, Fabíola Rover Serrano, a contribuição da sociedade tem sido fundamental para o sucesso dos projetos desenvolvidos para a comunidade mais carente da Capital.

Ela destaca que a participação ativa dos companheiros do clube junto a sociedade é fundamental para que projetos "saiam do papel e ganhem vida".



