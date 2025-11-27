Menu
Com foco no Aedes aegypti, Capital inicia novo mutirão de limpeza na segunda

A ação é voltada para eliminar criadouros do mosquito em um período considerado crítico devido ao aumento das chuvas

27 novembro 2025 - 18h51Taynara Menezes
A mobilização busca reduzir a presença do vetorA mobilização busca reduzir a presença do vetor   (Foto: Divulgação)

Campo Grande inicia nesta segunda-feira (1º) mais uma edição do mutirão “Meu Bairro Limpo”, ação voltada para eliminar criadouros do Aedes aegypti em um período considerado crítico devido ao aumento das chuvas.

O cenário epidemiológico do município registra 4.547 notificações de dengue e um óbito confirmado neste ano. Não há casos graves ou internações no momento, e não foram registradas ocorrências de Zika. Já a Chikungunya contabiliza 270 casos. Na última semana, equipes de endemias vistoriaram 14.891 imóveis e identificaram 326 focos do mosquito.

Com risco de aumento nas notificações nas próximas semanas, a mobilização busca reduzir a presença do vetor, que se prolifera principalmente em recipientes dentro dos quintais. A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, reforça que qualquer objeto acumulando água pode se tornar um ponto de reprodução.

O que pode e o que não pode ser descartado

Durante as sete etapas do mutirão, haverá pontos de coleta para descarte de materiais que favorecem o acúmulo de água. Entre os itens aceitos estão pneus, garrafas PET, embalagens plásticas, vidros, latas, papel, papelão, sacolas e pequenos objetos domésticos.

Não serão aceitos móveis volumosos, eletrodomésticos, entulhos, galhos, resíduos verdes, eletrônicos, lâmpadas, pilhas, produtos químicos e pneus de uso industrial ou agrícola.

A abertura será às 8h, na Rua Dr. Alfredo Aurélio de Castro, 748, no Nova Campo Grande, em frente à Escola Municipal Professor Ernesto Garcia de Araújo.

Pontos de descarte – datas e locais

01/12 a 05/12 – Região Imbirussú
• Nova Campo Grande – Praça K com Avenida Três
• Jardim Inápolis – Rua Granito, 55, esquina com Rua Aruanã

08/12 a 12/12 – Região Lagoa
• Jardim Batistão – Rua Fátima do Sul com Rua Rio Brilhante

15/12 a 19/12 – Região Prosa / Centro
• Jardim Noroeste – Rua Indianápolis esquina com Rua Nazaré
• Rua Dom Pedro I esquina com Rua 11 de Outubro

05/01 a 09/01 – Região Anhanduizinho 1
• Bairro Universitário – Rua Júlia Pereira de Souza esquina com Rua Francisco Aguiar Pimenta

12/01 a 16/01 – Região Anhanduizinho 2
• Jardim das Hortênsias – Rua Prímula, em frente ao nº 390

19/01 a 23/01 – Região Segredo
• Nova Lima – Rua Firmo Cristaldo entre ruas Júlio Prestes e Eugênia Lima

26/01 a 30/01 – Região Bandeira
• Jardim Itamaracá – Rua Padre Mussa Tuma com Amabile Tanarche Cappi

