Com foco no autismo, nova fase do Gov MS 4.0 é ampliada e atenderá os 79 municípios

O programa de capacitação da Assomasul atenderá servidores de mais 44 cidades incluídas no projeto

11 setembro 2025 - 11h52Sarah Chaves
Prefeito Thalles Tomazelli, Ratinho e governador Eduardo Riedel Prefeito Thalles Tomazelli, Ratinho e governador Eduardo Riedel   (Sarah Chaves )

A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) lançou nesta quinta-feira (11), em Campo Grande, a nova fase do programa Assomasul Gov MS 4.0. Após atender 35 cidades na primeira edição, a iniciativa passa agora a contemplar mais 44 municípios, incluindo Campo Grande, alcançando os 79 do Estado, com foco na capacitação de servidores públicos.

Segundo o presidente da Assomasul, prefeito Thalles Tomazelli, a proposta é consolidar avanços na gestão municipal, tendo o autismo como um dos eixos centrais de trabalho. “São quatro eixos de trabalho, dentro dos quatro eixos o autismo vem como um foco principal. Temos mais de 2.600 inscrições, subdivididas nos municípios, proporcionalmente para cada um”, destacou.

O governador Eduardo Riedel ressaltou a importância da parceria entre Estado e prefeituras e a presença do apresentador Ratinho no evento. “O Ratinho veio a convite da Assomasul para discutir o conteúdo da programação dessa parceria que a gente tem feito com a prefeitura municipal. É uma pessoa muito querida, um amigo do Mato Grosso do Sul, que ajuda a levar o problema do Estado mundo afora”, afirmou.

Convidado especial, Ratinho reforçou seu compromisso com causas sociais, em especial com o autismo, tema abordado na programação. “Todo lugar que tem evento que fala de autismo, que eu sou convidado, eu vou. Porque o autismo é, pra mim, uma necessidade primordial no momento. A gente começou a descobrir o autismo há poucos anos e que existe muita gente com pequenos graus de autismo, mas que são gênios. Essa gente tem que ser trazida pra perto da gente”, disse.

Municípios contemplados

Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba, Coxim, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Aparecida do Taboado, Costa Rica, Miranda, Anastácio, Jardim, Bonito, Ribas do Rio Pardo, Bataguassu, Bela Vista, Ladário, Cassilândia, Rio Verde de Mato Grosso, Terenos, Água Clara, Sonora, Camapuã, Nioaque, Porto Murtinho, Brasilândia, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Bodoquena, Inocência, Selvíria, Bandeirantes, Anaurilândia, Jaraguari, Santa Rita do Pardo, Pedro Gomes, Paraíso das Águas, Rochedo, Caracol, Rio Negro, Corguinho, Alcinópolis e Figueirão.

