Com frio intenso, 20 pessoas em situação de rua foram acolhidas em Campo Grande

O fim de semana foi marcado pelo frio intenso em Campo Grande. De acordo com a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), nos últimos três dias 20 pessoas em situação de rua na Capital, foram acolhidas. Durante a madrugada desse domingo (25), a temperatura na Cidade chegou a 11°C, com sensação térmica de até 2°C.

Segundo informações do boletim divulgado pela SAS, entre os dias 23 e 25 de agosto deste ano, foram realizadas 43 abordagens pela Cidade, resultando no acolhimento de 20 pessoas. Outras 23 pessoas em situação de vulnerabilidade recusaram o acolhimento, mas receberam cobertores para enfrentar as baixas temperaturas.

A Prefeitura de Campo Grande mantém um serviço especializado em abordagem social disponível 24h por dia.

Viu alguém nessa situação?

Ligue para os números: (67) 99660-6539 ou (67) 99660-1469.

