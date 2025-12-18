Com interdições até o dia 22, Agetran orienta motoristas sobre mudanças no trânsito

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que o trânsito da cidade terá interdições a partir desta sexta-feira (19) até segunda-feira (22 de dezembro), devido a eventos natalinos, comunitários, culturais, obras e serviços urbanos. Motoristas devem redobrar a atenção e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas.
Sexta-feira – 19 de dezembro
08h às 21h – Rua 14 de Julho com Rua 15 de Novembro
Motivo: Natal dos Sonhos.
13h às 20h – Rua Verde Louro, nº 931, entre as ruas Alpestre e Fanorte
Motivo: Evento Natalino.
14h às 22h – Avenida Panamericana, entre as ruas Sacadura Cabral e Wagner Jorge Borttoto Garcia
Motivo: Evento Natalino.
17h às 22h – Rua Michel Calarge, entre as ruas João Escarano e Mainá
Motivo: Evento Natalino.
17h às 00h (19 e 20/12) – Rua Rosa Ferreira Pedro, esquina com Rua Leão Zardo
Motivo: Evento Comunitário.
Sábado – 20 de dezembro
08h às 20h – Rua Serra da Divisões, entre as ruas Jacutinga e Periquito
Motivo: Festa Natalina.
08h às 21h – Rua 14 de Julho, entre as ruas Maracaju e Marechal Rondon
Motivo: Natal dos Sonhos.
10h às 17h – Rua Dona Carlota, entre as ruas Anhanguera e 9 de Julho
Motivo: Evento Natalino.
12h às 21h – Rua União da Serra, entre as ruas Otília Coelho Neto e Flores da Cunha
Motivo: Evento Comunitário.
13h às 17h – Rua Otaviano Inácio de Souza, entre as ruas Leão Zardo e Ângelo Nakahodo
Motivo: Evento Natalino.
13h às 18h – Rua Nascim Abrão, entre as ruas Luciana Ota Perez e Pinhão
Motivo: Evento Comunitário.
13h às 19h – Avenida João Paula Ribeiro, entre as ruas Ivanilton Costa Santos e Giuseppe Maida
Motivo: Evento Natalino.
16h às 21h – Rua Cecílio de Arruda, entre as ruas Evelina Selingardi e Adelaide Maria Figueiredo
Motivo: Evento Comunitário “Meu Bairro e Show”.
16h às 23h – Rua Leonina Dias Martins, entre as ruas Patrocínio e Castorina Rodrigues Luz
Motivo: Evento Comunitário.
17h30 às 20h30 – Rua Major Juarez Lucas, entre as ruas Pimentel Ribeiro e Laudelino Bellentani
Motivo: Evento Comunitário.
A partir das 15h – Rua Osvaldo Aranha, entre as ruas Manoel Garcia de Souza e Tucuruvi
Motivo: Evento Natalino.
Domingo – 21 de dezembro
06h às 18h – Avenida Mato Grosso, entre as ruas Humberto de Campos e José de Alencar (meia pista)
Motivo: Supressão arbórea.
08h às 13h – Rua Marquês de Lavradio, entre a Rua Tibiriçá e a Avenida Três Barras
Motivo: Obras.
08h às 13h – Rua Santo Augusto, entre as ruas dos Amigos e Anita Garibaldi
Motivo: Evento Natalino.
08h às 22h – Rua Monterrey, entre as ruas Janete Clair e Fresno
Motivo: Evento Comunitário.
09h às 12h – Rua Presidente Antônio Carlos, entre as ruas Fluminense e Ponte Petra
Motivo: Evento Natalino.
13h às 18h – Rua Maria Luiza de Moraes, entre as ruas João Ferreira Lúcio e Lagoa Mandioré
Motivo: Evento Natalino.
14h às 22h – Avenida Calógeras, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Dr. Temístocles
Motivo: Evento Cultural Musical.
Segunda-feira – 22 de dezembro
16h às 22h – Rua Caraíba, nº 449, entre as ruas do Topógrafo e Jauna
Motivo: Evento Natalino.
A Agetran recomenda que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as orientações dos agentes de trânsito, garantindo segurança e fluidez no trânsito durante o período de interdições.