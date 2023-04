JD1TV: Adriane quer revitalizar escolas em tempo recorde

Com investimento de R$ 40 milhões dos cofres públicos, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriotas), lançou nesta segunda-feira (24), na Escola Municipal Profª Danda Nunes, programa de revitalização das escolas municipais. O plano mira a reforma de 206 escolas, em tempo recorde.

O prazo para finalização das obras não foi divulgado, e os recursos serão divididos de acordo com as especificações de cada unidade de educação, como a necessidade de reforma hidráulica e elétrica, pintura, cobertura, entre outras intervenções.

Em seu discurso, Adriane ressaltou o incômodo com as necessidades das escolas de Campo Grande. “Desde que assumi a gestão, as escolas me inquietavam, hoje passa a ser um problema do passado. Prefeito não faz nada sozinho, precisamos muito, dos nossos secretários, diretores e colaboradores. Os diretores escolheram com os presidentes da APM (Associação de Pais e Mestres), que precisavam das revitalizações e elas serão feitas em todos os polos ao mesmo tempo”, disse.

Para o secretário de Educação, Lucas Bitencourt, “a parceria faz a educação crescer de forma pujante na nossa capital. Estamos há 96 dias letivos de trabalho. Campo Grande é a primeira Capital a implementar simulação externa com simulado para manter os bons índices da educação”, relembrou.

Além do lançamento do projeto ‘Juntos pela Escola’, a chefe do executivo municipal revelou que Campo Grande contará com secretários nas Emeis e um concurso deve ser lançado para a educação ainda este ano.

