Cidade

Com investimento de mais de R$ 7 milhões, reforma do CEM é autorizada na Capital

Homologação da licitação foi publicada no Diogrande desta terça-feira (30); obra prevê modernização da estrutura, melhorias higiênico-sanitárias e adequações

30 dezembro 2025 - 17h51Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: Divulgação)

A homologação do procedimento licitatório que autoriza a reforma do Centro de Especialidade Médica (CEM) Presidente Jânio da Silva Quadros foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (30). A obra, orçada em R$ 7.049.920,19, será executada pela MC Construtora Ltda, vencedora da licitação.

O projeto inclui melhorias nas condições higiênico-sanitárias, requalificação da unidade e modernização da estrutura física, seguindo normas sanitárias vigentes. Entre os serviços previstos estão:

Alvenaria com tijolos cerâmicos de primeira qualidade;

Tetos com forro de gesso, preparados para pintura em tinta acrílica branca;

Portas e janelas de serralheria conforme projeto arquitetônico;

Revestimento de paredes em grês porcelânico branco, resistente e fácil de higienizar;

Bancadas e pias em granito Cinza Andorinha com cubas de inox;

Adequações de acessibilidade em todos os banheiros;

Instalações elétricas, hidráulicas e de climatização para conforto térmico de usuários e servidores.

O próximo passo é a convocação da empresa vencedora, formalização do contrato, publicação e emissão da ordem de serviço. O contrato terá vigência inicial de 90 dias, acrescida do prazo de execução previsto no cronograma físico-financeiro.

 

