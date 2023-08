Com investimento de R$ 1 milhão, construção de praça do Tijuca II termina em 30 dias

Em aproximadamente um mês, os moradores do bairro Tijuca e região já poderão aproveitar o novo espaço de esporte e lazer construído no bairro. A praça começou a ser construída em abril deste ano, e com investimento de pouco mais de R$ 1 milhão, o espaço vai contar com pista de cooper, campo de futebol terrão, quadra poliesportiva com equipamentos de futsal e basquete, quadra de vôlei de areia com postes e rede, pista de skate, academia ao ar livre com 11 aparelhos e parquinho.

De acordo com o diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), Mauro Azambuja, as obras estão adiantadas e devem ser finalizadas em até 30 dias. “Vamos terminar praticamente um mês antes do prazo contratual, que é setembro. Para concluir, só faltam a instalação das academias ao ar livre e do parquinho. Também vamos pintar a quadra, fazer o cercamento e plantar a grama e algumas mudas de árvores. Em poucos dias a obra será finalizada”, afirmou.

Para desenvolver a infraestrutura do bairro e melhorar a experiência de quem vai utilizar o espaço, o Governo do Estado vai asfaltar as ruas que ficam ao redor da praça: Saint Romain, Aicás e Diogo Álvares.

Ao todo, o projeto contempla 132,17 metros de drenagem, 2.260,79 metros quadrados de pavimento, passeio com acessibilidade e sinalização. A pavimentação atende pedidos do vereador Papy e dos deputados João César Mattogrosso (estadual) e Beto Pereira (federal).

