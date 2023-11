Com investimento de R$ 1 milhão, estado contrata projeto para pista de skate nas Moreninhas

Sarah Chaves, com informações da Agesul

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) divulgou em diário oficial na quinta-feira (16), a contratação de um projeto de arquitetura para a construção de uma pista de skate na Vila Moreninha 3.

Para elaborar o projeto que vai servir de base para a construção da pista de skate serão investidos R$ 18.318,73, segundo a Diretoria de Projetos e Orçamentos da Agesul, já a construção da pista está orçada em R$ 1 milhão.

A estrutura será instalada na Praça Disvaldo de Souza Bezerra, na Rua Araticun, 85, ao lado de um campo de futebol. A área onde a pista será montada é de 1.019,85 metros quadrados.

Conforme anteprojeto aprovado, o local terá diversos equipamentos, como quatro rampas, sendo uma delas no modelo moeda, além de quarter piper, china banks, caixote, trave, speed bump, palco manual, corrimão, hubba, bowl park, spine, mureta, escada e corner.

Após a conclusão do projeto, que deverá ser concluído em até 195 dias consecutivos, a Agesul deve licitar a obra.

