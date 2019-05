Com investimento de R$ 1,9 mi, prefeitura retoma obra parada há cinco anos

A obra de implantação de drenagem e pavimentação no Residencial Bellinate, interrompidas há cinco anos por rescisão de contrato da empreiteira responsável, foi retomada nesta semana.



O projeto da obra que já tinha 31% do serviço realizado foi readequado para contemplar trechos de três ruas e fazer a interligação por asfalto do Recanto dos Pássaro com o bairro Ana Maria do Couto, vizinhos ao Bellinate. O serviço está em andamento justamente nestas vias, com terraplanagem na rua Venturellis e imprimação para receber a capa asfáltica nas ruas Mutum e Colheiro, no trecho até a rua Marina Souza Splenger.



Há também equipes trabalhando na construção do meio-fio nos trechos já asfaltados e concluindo a topografia onde na próxima semana começa a terraplanagem. A previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços é que em 90 dias o bairro esteja pavimentado.



O investimento previsto é de R$ 1.951.310,07, sendo R$ 1.679.776,69, recursos de financiamento do PAC Pavimentação e R$ 271.533,38, de contrapartida, viabilizada em parceria com o Governo do Estado. Para concluir o projeto, serão executados 1,9 km de asfalto, concluídos 640 metros de drenagem. Também será recapeada a avenida Wanderlei Pavão, principal via de acesso ao Jardim Aeroporto, trecho entre as avenidas Júlio de Castilho e Professor José Barbosa Rodrigues.

