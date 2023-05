Com luzes laranja, prédios do MPT-MS aderem campanha contra exploração sexual de crianças

Com luzes da cor laranja até o dia 18, os prédios do MPT-MS (Ministério Público do Trabalho) aderiram à campanha nacional do "Faça Bonito", que luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na data, inclusive, é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As unidades são em Três Lagoas, Dourados e Campo Grande.

A campanha visa mobilizar, informar e convidar toda a sociedade para participar da luta em defesa dos direitos e da proteção de crianças e adolescentes no Brasil.

Em 2022, denúncias sobre armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil chegaram a 111.929, segundo a entidade Safernet. Isso representa um aumento de 9,9% em relação aos dados de 2021 (101.833).

Segundo a titular nacional da Coordinfância do MPT, Ana Maria Villa Real, a instituição tem se esforçado para enfrentar a exploração sexual não só sob a perspectiva da prevenção, mas também por intermédio da responsabilização trabalhista de exploradores sexuais, agenciadores intermediadores e cooptadores.

“Além do Resgate a Infância, programa com três eixos de atuação (educação, aprendizagem profissional e políticas públicas), instauramos um grupo de trabalho para analisar casos de exploração criminal em que já haja condenação criminal” afirmou Ana Maria.

“O objetivo é promover a responsabilização trabalhista a partir do compartilhamento das provas criminais e do reconhecimento da materialidade e da autoria do crime de exploração sexual em todas as suas modalidades: turismo sexual, material de abuso sexual, tráfico para fins de exploração sexual e a exploração sexual propriamente dita, conhecida equivocadamente como ‘prostituição infantil”.

