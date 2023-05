Com mais 96 mil doses, vacina contra influenza é liberada para todos os públicos

Nesta quinta-feira (04), a SES (Secretaria Estadual da Saúde) decidiu ampliar o público a receber as doses contra a influenza. Com isso, a partir do dia 15 de maio, toda população a partir de seis meses, poderá procurar pelo imunológico em Mato Grosso do Sul.

O presidente do Cosems-MS (Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde) do Estado, José Lourenço Braga Liria Marin, reforça que a expansão foi pensada para impulsionar o quantitativo de pessoas imunizadas, tendo em vista a baixa adesão desde o início da campanha.

“Infelizmente a cobertura vacinal tem caído muito em todo o Brasil, a procura está muito a quem do desejado, a ampliação para toda a população visa aumentar o número de pessoas vacinadas, e assim diminuir a circulação do vírus e evitar um possível surto, que pode ocorrer, nos próximos meses”, enfatizou.

Até esta quarta-feira (03), Mato Grosso do Sul havia recebido 784.450 doses do imunizante, a previsão é do próximo carregamento chegar ao Estado no dia 05/05, com 96.000 doses.

Até o início da semana, 204.066 doses já haviam sido aplicadas, cerca de 20,70% do público alvo. “Os municípios do MS já estão autorizados a começar a vacinação geral, conforme disponibilidade de doses. Quanto antes a população se imunizar melhor será, a vacina protege todos. Você, seus amigos, seus familiares”.

A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito

