Com mais de 87 mil atendimentos, 'Mais Saúde, Menos Fila' inicia 3ª fase em MS

O programa 'MS Saúde - Mais Saúde, Menos Filas' iniciou a terceira fase no último dia de abril, no dia 30, contando com bons indíces nos últimos meses, já que foram realizados mais de 87,5 mil atendimentos desde a criação dele, em maio de 2023.

Desde o período, o programa que implantado para atender à demanda reprimida em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, já contabiliza também 51.353 exames e 36.131 cirurgias realizadas.

Segundo dados dos municípios executores, na segunda fase do MS Saúde, de maio de 2024 até abril deste ano, já foram realizados aproximadamente 46 mil atendimentos. Foram 25,4 mil exames e 26,3 mil cirurgias, atendendo uma demanda reprimida histórica e promovendo um novo ciclo na vida de milhares de sul-mato-grossenses.

A novidade nessa terceira fase é que o programa passa a incluir o tratamento odontológico para pacientes especiais em ambiente hospitalar que necessite de sedação, procedimentos relacionados a cirurgia de ombro e a ampliação dos atendimentos de procedimentos em urologia.

A realização dos procedimentos no âmbito do projeto poderá ocorrer por meio do atendimento eventual ou de mutirões para procedimentos, com vigência de 01 de maio de 2025 até 31 de dezembro de 2025.

O MS Saúde oferta aproximadamente 140 tipos de procedimentos cirúrgicos eletivos em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, fissura labiopalatina, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, urologia, ginecologia e ortopedia. O programa realiza 74 tipos de exames diagnósticos, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

