Com meta de castrar 20 mil cães e gatos, MS inicia 'Caravana da Castração'

O Governo de Mato Grosso do Sul deu início a mais uma iniciativa para promover o bem-estar animal e o controle de zoonoses, lançando a 'Carava da Castração'. O foco da ação é astrar, medicar e microchipar cães e gatos, com a meta de realizar castração em 20 mil animais.

A caravana passará por 43 cidades de Mato Grosso do Sul, mas neste começo, terá início em municípios-piloto, como Miranda, Bodoquena, Bonito, Jardim, Porto Murtinho, Nioaque, Anastácio, Aquidauana, Ladário e Corumbá.

A primeira etapa, a partir de junho, será concentrada na região do Pantanal, com base em indicadores de endemias e na priorização de áreas com maior risco de transmissão de zoonoses.

Com investimento inicial de R$ 5 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul, o projeto tem como lema "Castrar é um ato de amor" e a meta é atender 20 mil animais em todo o estado, com objetivo de castrar 150 a 200 animais por dia.

Os serviços oferecidos incluem a castração de animais, microchipagem, medicações de pós-operatório e ações educativas sobre guarda responsável e controle ético populacional. As medidas visam o atendimento imediato, além da conscientização da população sobre a posse responsável e os cuidados com a saúde dos animais.

Para mais informações sobre a Caravana da Castração, entre em contato pelo telefone (67) 3316-9192 ou pelo e-mail [email protected].

