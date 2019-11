Com motocicletas e certificações, Marquinhos reforça a segurança na capital

O prefeito Marquinhos Trad entregou, nesta sexta-feira (01), 14 novas motocicletas para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, e carteiras funcionais para a utilização de armas a 100 policiais no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, no Carandá Bosque.

‘’Com essas motocicletas a prefeitura garante melhor aparelhamento policial e segurança nas sete regiões urbanas de Campo Grande, que terão um patrulhamento mais eficiente’’, diz o prefeito.

Valério Azambuja, secretário especial de Segurança e Defesa Social ressalta o investimento da atual administração para melhor logística da Guarda. E que há duas importantes ações ocorrendo, através das quais é a população que vai ganhar porque esse efetivo e as motocicletas serão distribuídas nas sete regiões da cidade.

O ato é resultado da otimização e melhor aplicação dos recursos municipais, que permitem à Prefeitura fazer investimentos em equipamentos que possam beneficiar a comunidade. A solenidade contou com a presença do diretor-presidente da Agepen Aud Chaves, do Chefe de Gabinete do Prefeito Alex Gonçalves, vereadores e representantes dos conselhos regionais e de segurança pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também