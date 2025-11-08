Menu
Com mudança no tempo, Energisa prepara plano especial para o Enem em MS

O plano da empresa contempla o reforço das equipes operacionais e a priorização das áreas com escolas mapeadas

08 novembro 2025 - 11h54Luiz Vinicius
Equipes da Energisa estão preparadas para o fim de semana de EnemEquipes da Energisa estão preparadas para o fim de semana de Enem   (Divulgação/Energisa)

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, está preparando um plano especial para garantir a eletricidade em Mato Grosso do Sul neste final de semana, marcado pelo primeiro dia de provo do Enem, no dia 9.

O plano da empresa contempla o reforço das equipes operacionais e a priorização das áreas com escolas mapeadas.

"Tudo será monitorado em tempo real pelo Centro de Operação Integrado (COI) da Energisa, que possibilita o acompanhamento detalhado do sistema elétrico do estado e o acionamento rápido das equipes em campo e dos canais de atendimento", explica Helier Fioravante, gerente de Operações da Energisa MS.

Para o fim de semana, data do primeiro dia do Enem, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) prevê instabilidade, com aumento da nebulosidade, chuvas fortes, tempestades, raios e rajadas de vento acima de 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

Os acumulados de chuva podem ultrapassar 30 mm em um único dia, principalmente na região leste. 

Em condições climáticas adversas, a rede elétrica pode ser afetada por árvores, galhos e objetos arremessados pelos ventos, além de descargas atmosféricas.

