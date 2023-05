Com muita diversão e pratos típicos, Arraial da AACC será dia 17 de junho

Com muita diversão, pratos típicos e solidariedade, o arraial da AACC/MS, (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), será realizado no dia 17 de junho, no Shopping Bosque dos Ipês. Esse ano, a festa terá duração de 10 horas, sendo das 12 às 22 horas.

Na 25ª edição do evento, a expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas. Desta vez, 27 barracas participarão da festividade, nove a mais que no ano passado. Estarão à venda comidas típicas, desde o almoço até o jantar, uma grande variedade de quitutes como espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias.

O ‘Arraiá da AACC/MS’ também contará com diversas atividades de entretenimento para as crianças, como a Pescaria e a Área Kids e, ainda, atrações musicais e quadrilhas de escolas da Capital.

A entrada para a festa pode ser adquirida no local e custa R$10 por pessoa, enquanto crianças de até 10 anos não pagam.

Missão- Quem participa do Arraiá da AACC/MS, além de se divertir, ajuda a instituição a cumprir sua missão de cuidar de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado. Em sua Casa de Apoio, a AACC/MS assiste crianças, adolescentes e suas acompanhantes que vêm do interior e até de países fronteiriços para realizarem tratamento contra o câncer. Sendo assim, tem despesas mensais de cerca de R$300 mil.

A instituição oferece refeições, hospedagens, itens de higiene e também acompanhamento com nutricionista e psicóloga, atividades ludopedagógicas e outros. A entidade tem despesas de manutenção como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, além de cobrir exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

Deixe seu Comentário

Leia Também