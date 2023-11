Com novidade em artesanato, cursos natalinos começam este mês na Capital

Para ajudar as famílias na renda extra, este ano a equipe da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania elaborou, além dos tradicionais cursos e oficinas de panetone e cupcake natalino, uma novidade na área de artesanato. As datas de início são neste mês e serão divulgadas pela Secretaria de Assistência Social.



Pensando em oferecer um produto de baixo custo, a gerente Mirian Varela criou uma Mamãe Noel de tecido, que tem como estrutura um pote de vidro, o que barateia a produção e garante maior lucro nas vendas.



A ideia é uma opção econômica também para presentear, já que é possível colocar todo tipo de produto, inclusive comestível, dentro do vidro. A novidade promete ajudar a incrementar a renda de quem busca uma opção criativa para, inclusive, comercializar produtos como biscoitos. “Se a pessoa já trabalha com a venda de algo comestível, o pote de Mamãe Noel ajuda a valorizar o produto”, disse Mirian.



No curso, ministrado pelos professores Keila Martins e Silvia Semeão, o aluno vai aprender técnicas de corte de tecido, cópias de moldes, combinação de cores, técnicas de enchimento, de desenho facial, confecção de cabelos de bonecas, moldes de laço e costura a mão. Nas oficinas de panetone, os instrutores Izabel Joventina e Fermino Rui Dias de Oliveira irão abordar relações humanas, ética no trabalho, noções básicas de higiene, confecção de panetone tradicional e de frutas.



Para os alunos que realizarem o curso de cupcake, os dois instrutores ensinarão noções de higiene, receita da massa e do merengue suíço, montagem e decoração, empreendedorismo, precificação, técnicas de venda e tipos de embalagens.



A equipe da GTAC já tem 35 cursos e oficinas agendados que terão início este mês e a expectativa é certificar 1.050 alunos apenas nos cursos e oficinas natalinas.



A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), oferta os cursos nas 26 unidades de Cras, Centros de Convivência e Centros de Convivência do Idoso.





Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314 4482 ramal 6034.

Deixe seu Comentário

Leia Também