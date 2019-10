Com obras 94% concluídas, 14 de Julho está recebendo "toques finais"

Com previsão de entrega no dia 29 de novembro, a 14 de Julho está recebendo os últimos detalhes de sua revitalização. Conforme assessoria, até o início de novembro a fiação será definitivamente retirada, "atualmente, toda a rede elétrica enterrada está instalada e em espera, e a Energisa começa ligar os prédios, comerciais ou residenciais, à rede. Terminado isso, os fios e postes ainda permaneceram por uma semana, por precaução, e depois definitivamente retirados".

Em outubro, as obras se concentram no paisagismo e no mobiliário urbano, com foco em trabalhar nos detalhes. A parte pesada, já acabou.

Serão plantadas cerca de 180 unidades das espécies: ipê amarelo, árvore da china, aldrago, ipê branco, pau mulato, erva mate, pau ferro, jacarandá mimoso, lafontera da amazônia, fruta de tucano, ipê roxo e grandiuva. “É importante que as pessoas nos ajudem a cuidar das árvores, não jogando lixo nos canteiros, até porque as árvores são patrimônio de toda a população”, ressalta a consultora socioambiental do Reviva, Juliana Casadei.

No dia 29 de novembro, a entrega da via contará com uma decoração de natal para chamar os consumidores para a área central.

Confira abaixo cronograma atualizado das atividades executadas:

Deixe seu Comentário

Leia Também