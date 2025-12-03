Menu
Com orçamento de R$ 8,9 milhões, licitação para reforma do CEM é aberta na Capital

Edital prevê modernização estrutural e atualização de sistemas da unidade; propostas serão recebidas até 18 de dezembro

03 dezembro 2025 - 15h08
As propostas poderão ser enviadas até 7h44 do dia 18 de dezembro de 2025   (Foto: PMCG)

Com orçamento de R$ 8,9 milhões, a Prefeitura de Campo Grande abriu nesta quarta-feira (3) a licitação para a reforma do CEM Jânio Quadros, dando início ao processo que prevê a modernização completa da estrutura e dos sistemas da unidade. Edital prevê modernização estrutural e atualização de sistemas da unidade; propostas serão recebidas até 18 de dezembro. 

A obra será custeada com recursos do Ministério da Saúde e inclui a renovação das redes elétrica, hidrossanitária e lógica, implantação de novos sistemas de prevenção e combate a incêndio, substituição de revestimentos, forro e piso, além de intervenções na cobertura e melhorias de acessibilidade. A modernização do sistema de ar-condicionado também faz parte do projeto.

A licitação segue a Lei Federal 14.133/2021 e está registrada como Concorrência Eletrônica, vinculada ao Processo Administrativo. A Secretaria Municipal de Saúde é a requisitante, enquanto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atua como interveniente.

As propostas poderão ser enviadas até 7h44 do dia 18 de dezembro de 2025, com abertura da sessão de disputa marcada para 7h45 no portal de compras do município.

O certame aparece no sistema E-Sfinge (TCE-MS). A íntegra do edital está disponível no sistema de compras da Prefeitura, no PNCP e no Portal da Transparência.

