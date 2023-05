Com prêmio de até R$ 50 mil, Controlador Jovem abre inscrições na Capital

O Projeto Controlador Jovem está com inscrições abertas até o dia 19 de maio, instituições de ensino municipais da Capital, com alunos do 6º ao 9º ano (ensino fundamental), poderão se inscrever por meio do site. Os prêmios vão desde R$ 50 mil à notebooks e alexas.

O Edital CGM/SEMED n. 001/2023-01 foi publicado no Diogrande desta quarta-feira (10). Para participar do Projeto, as escolas deverão formar uma equipe de trabalho, sendo: um monitor selecionado pela direção e equipe escolar, desempenhando o papel de orientador educacional, supervisor escolar, coordenador pedagógico ou apoio pedagógico e quatro alunos, que desenvolverão a função de auditores, sendo um representante para cada ano.

Os estudantes irão avaliar e identificar situações que necessitam de adequações ou aperfeiçoamento em sua unidade de ensino, e assim, propor possíveis soluções para a melhoria do ambiente escolar. Serão premiadas as cinco primeiras unidades escolares, por ordem de classificação (1º ao 5º colocado), conforme pontuação total obtida.

1º lugar R$ 50.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

2º lugar R$ 25.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

3º lugar R$ 12.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

4º lugar R$ 8.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

5º lugar R$ 5.000,00 1 notebook 1 notebook 4 alexas

