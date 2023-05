Com promessa de sol neste sábado, Amigos do Parque é opção de lazer na Capital

Apesar do friozinho que predomina em Campo Grande, o sábado (13) pode ter alguns períodos de sol forte e colaborar com a opção de lazer, o tradicional Amigos do Parque.

A ação será realizada neste fim de semana, com uma das pistas fechada para o trânsito de veículos e aberta para a prática de atividades de esporte e lazer, como corrida, caminhada, andar de patins ou de bicicleta, entre outros.

O tráfego fica interrompido para carros na Avenida dos Poetas, no trecho da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agê, e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso.

O horário de funcionamento do Amigos do Parque é das 7h às 19h.

O Parque dos Poderes é localizado em uma área verde, o local é moradia diversos animais como quatis, mutuns, tucanos, tatus e araras.

