Com propósito de ajudar na casa própria, Feirão MS Moradia acontece em outubro na Capital

Com propósito de ajudar as famílias a realizarem o sonho da casa própria, o Feirão MS Moradia terá a 3ª edição no próximo mês de outubro, entre os dias 16 e 19, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

O evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul) e realizado em parceria com várias construtoras da Capital.

Conforme divulgado pelo governo, o evento reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia, com valor de até R$ 250 mil.

O diferencial está nos subsídios concedidos, que tornam a entrada acessível e permitem que famílias com renda de até R$ 7.050 possam financiar seu imóvel.

O Governo do Estado concede até R$ 32 mil de subsídio, enquanto o Governo Federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, pode oferecer até R$ 55 mil, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades.

Durante o Feirão MS Moradia, os visitantes terão acesso a estandes de construtoras parceiras, poderão conhecer os imóveis disponíveis, realizar simulações de financiamento e esclarecer dúvidas diretamente com as equipes da Agehab e das instituições financeiras.

A proposta é facilitar todo o processo, desde a atualização do cadastro até a análise de crédito, permitindo que os interessados saiam do evento já com encaminhamentos concretos para a aquisição da casa própria.

