Com R$ 500 mil, empresa deve entregar iluminação de natal até dia 1º

As luzes da tradicional iluminação natalina devem ser acessas no dia 1° de outubro deste ano. A Prefeitura de Campo Grande divulgou o resultado do processo de licitação para a implantação de iluminação decorativa natalina, bem como o fornecimento de materiais. As propostas foram abertas no dia 26 de outubro e teve resultado divulgado no portal da transparência municipal.

A seleção que foi por pregão eletrônico e terá um custo de R$ 508.973,00, que deverão ser gastos para a compra de e instalação de decoração natalina, composta por mangueiras luminosas, projetores e redes de led, sendo formado árvores de natal em postes localizados em diversos pontos da cidade, instalação dos projetores e redes em árvores.

Confira os locais que serão decorados:





