Com reajuste, conta de água aumentará em janeiro

Foi publicado pelo Diário Oficial de Campo Grande o decreto, nesta quarta-feira (4), que autoriza a Águas Guariroba aplicar o reajuste tarifário do abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital. O aumento será de 2,55% e começa a valer a partir do dia 3 de janeiro.

O reajuste incidirá também sobre a tabela de serviços da concessionária. O percentual corresponde à inflação do período de 12 meses, considerando o INPC de novembro de 2018 a outubro de 2019.

Segundo a estrutura publicada hoje, a tarifa fixa na tabela social que antes era de R$ 12,00 passa a ser de R$ 12,79 e na faixa residencial, no caso do consumo de água, irá variar entre R$ 4,85 e R$ 5,16 por metro cúbico consumido.

A cobrança do esgoto, que equivale a 70% do consumo de água, passará de R$ 3,40 para R$ 3,61 por metro cúbico.

Para as famílias de baixa renda beneficiadas com a Tarifa Social, a Tarifa Fixa passará de R$ 5,44 para R$ 5,80. O valor do metro cúbico de água passará de R$ 2,20 para R$ 2,35. E neste caso, o esgoto passará de R$ 1,54 para R$ 1,65.

