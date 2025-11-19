Com recurso de R$ 544 milhões, asfalto deve chegar a 33 bairros na Capital

Com investimento de R$ 544 milhões, a Prefeitura de Campo Grande inicia nos próximos dias um novo pacote de obras que deve levar pavimentação asfáltica e drenagem a 33 bairros da Capital. Os recursos virão de financiamento da Caixa Econômica Federal, autorizado após a aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A primeira parcela, de R$ 136 milhões, deve ser liberada ainda este ano, permitindo que os projetos sejam licitados imediatamente. A previsão é de que as obras comecem no primeiro trimestre de 2026, marcando um dos maiores investimentos recentes em infraestrutura urbana.

Segundo a Prefeitura, o PEF garante ao município condições de contratar crédito com aval da União, ampliando a capacidade de investimento e assegurando estabilidade fiscal para executar o pacote de obras.

