Com recurso já depositado, capital terá o Castramóvel

Campo Grande terá um veículo equipado com uma clínica de castração de cães e gatos que irá percorrer bairros da Capital e realizar cirurgias gratuitas. Com a emenda do deputado, Márcio Fernandes, o castramóvel poderá ser comprado pelo município, o dinheiro para aquisição do veículo foi depositado na conta da prefeitura esta semana.

A capital é o quarto município a receber a emenda, depois de Terenos, Maracaju e Sonora, com R$ 100 mil cada um. Com o processo de compra concluído, as cidades devem começar a atender já no início de 2020 aquele que não tem condições de pagar até R$ 500 para cada animal a ser castrado.

Como médico veterinária, Marcio ressalta a importância da castração na saúde pública. "Um cachorro de rua pode gerar em poucos anos, milhares de filhotes, esses cães por não serem vacinados, transmitem doenças, podem atacar pessoas, causar acidentes, além do sofrimento do animal abandonado, com fome ou frio. Cuidar dos animais tem um importante impacto na saúde pública, evitando doenças ou acidentes", relatou.

Emendas

Ao todo, 30 cidades estão recebendo recursos de emenda parlamentar do Deputado Marcio Fernandes, com vários castramóveis, ambulâncias e veículos para educação, salas para atendimento a mulheres e crianças vítimas de abuso ou violência, entre outros. "Cada cidade tem uma necessidade diferente, mas esse ano fechei com R$ 3 milhões para atender as principais necessidades com base na realidade de cada população", concluiu Fernandes.

