Com rodoviária fechada, entrada na capital "será rigorosa"

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta quarta-feira (3) que a entrada na capital será rigorosa após o fechamento do Terminal Rodoviário de Campo Grande, que começa a valer a partir da próxima sexta-feira (5).

Na live desta tarde, o prefeito reconheceu que o número de pessoas que virão para Campo Grande vai crescer, e destacou que as barreiras sanitárias já estão sendo reforçadas. “Intensificar e dobrar todas as entradas da capital para vistoriar todas as vans, transporte coletivo e carros maiores com número de pessoas dentro. Esse decreto vai determinar e quem não tiver cumprindo os regramentos, terá multa e apreensão de CNH”, disse.

“Donos de vans, o decreto será rigoroso e vocês vão ter que obedecê-lo para trazer pessoas da cidade para cá, não estão impedidos de entrar, mas terão que obedecer às medidas. É assim que se faz uma sociedade. Todos são bem vindos, mas devem passar pelas regras dos campo-grandenses”, afirmou. O decreto com as normas deve ser publicado nesta quinta-feira (4).

Sobre os trabalhadores da rodoviária, o prefeito disse que haverá reuniões para “encontrar um meio de ajuda e que não haja demissão”.

