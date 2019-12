Com sanção do prefeito, Nova Lima ganha Corredor Gastronômico

Projeto do vereador, Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), que cria um o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural do Bairro Nova Lima, agora é lei. A sansão do prefeito, Marquinhos Trad (PSD), foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 29 de novembro.

Conforme o que detalha o projeto, o Corredor Gastronômico Turístico e Cultural do Bairro Nova Lima compreenderá a Avenida Gualter Barbosa, entre a Rua Marquês de Herval e a Avenida Zulmira Borba, situadas no Bairro Nova Lima.

"A exemplo do que ocorreu em outros corredores gastronômicos, a prefeitura deverá incentivar a promoção e ordenamento do local, apoiando órgãos envolvidos, visando à preservação do livre trânsito de veículos e transeuntes", afirmou Carlão.

Na justificativa da proposta está o fato desta região ser destaque no comércio de restaurantes e bares que atraem inúmeros campo-grandenses e turistas que estão de passagem em nossa capital.

