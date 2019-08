Com sorteio de apartamentos, “Feirão da Habitação” começa na próxima quinta

A Agência Municipal de Habitação (Emha) realizará nos próximos dias 15, 16 e 17 de agosto, o 2º Feirão Habita Campo Grande, que promete reunir aproximadamente 40 mil pessoas na Cidade do Natal, em Campo Grande.

Considerado o maior evento do segmento da habitação de interesse social da região, o Feirão também se consolida como o maior de habitação destinado a todas as faixas de renda no Estado de Mato Grosso do Sul.

No total, 536 unidades habitacionais serão sorteadas durante os três dias do Feirão. No dia 15 de agosto (quinta-feira) acontece o sorteio público de 102 unidades do Portal das Laranjeiras, a partir das 19 horas. Já no dia 16 (sexta-feira) será a vez do sorteio de 66 apartamentos do Jardim Inápolis, também às 19 horas, e no sábado (17), último dia do evento, serão sorteadas 160 unidades habitacionais do Sírio Libanês às 11 horas, 105 apartamentos do Aero Rancho 7 às 16 horas e, por fim, mais 105 unidades habitacionais do Aero Rancho 8, às 18 horas.

Os sorteios públicos serão realizados conforme determina a Lei Complementar n. 299 de 29 de maio de 2017, que instituiu a sua obrigatoriedade a fim de beneficiar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, o que concede total transparência ao processo. Mais de 35 mil famílias da Capital cadastradas na base de dados da EMHA e devidamente habilitadas ao sorteio desses empreendimentos acompanharão, em tempo real, a chamada dos nomes que serão destinados a cada moradia social.

Estrutura robusta

A Cidade da Habitação terá cerca de 3 mil metros quadrados de área para atendimento ao público. Uma tenda pavilhão, com 76 metros de comprimento, abrigará as principais atividades realizadas durante os três dias do evento. A área coberta deverá configurar em 900 metros quadrados.

O local terá uma Praça de Alimentação com food trucks, que funcionará nos mesmos horários do Feirão e contará com 300 cadeiras exclusivas para que os cidadãos possam se acomodar para se alimentarem confortavelmente.

O 2º Feirão Habita Campo Grande conta com Sala de Imprensa climatizada para dar suporte ao trabalho dos jornalistas da Capital e com um Espaço Kids: cama elástica, tobogã inflável, escorregadores e demais brinquedos farão a alegria da criançada todos os dias do evento. Elas também ganharão, gratuitamente, pipoca e algodão doce no local.

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) também é parceira do evento e terá um estande no Feirão com o balcão de empregos. A tenda da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC-MS) venderá camisetas, canecas e demais produtos para ajudar as crianças na luta contra o câncer, com apoio do Mc Dia Feliz. A Liga do Bem participa da ação, com a venda de tickets e se apresenta no palco principal.

Para animar o público, o 2º Feirão Habita Campo Grande conta em toda sua programação seis shows musicais de artistas da terra: Joyce Bethânia, Bom de Fato, Paolla, Fuzueira, Kleber e Ruan e para fechar esta edição, o show de encerramento será com a dupla sertaneja Kid e Kenner.

Inovação

Para o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, a chegada do 2º Feirão Habita Campo Grande corrobora as ações inovadoras que a pasta da habitação social tem realizado desde o início de 2017.

“É com imensa alegria que oferecemos esta mega estrutura à população de Campo Grande. Desde 2017, toda equipe da EMHA tem trabalhado incansavelmente para compensar os 5 anos anteriores à atual gestão, período este em que, infelizmente, o Executivo não havia apresentado nenhum projeto habitacional junto ao então Ministério das Cidades. Entretanto, mesmo enfrentando um cenário negativo e desgastado, o prefeito Marcos Trad nos incentivou e nos desafiou a ir além do que o Poder Público costumava oferecer à população. Aceitamos esse desafio com muito trabalho, muita fé e estamos mais uma vez inovando com uma considerável ampliação nesta segunda edição do Feirão”, destacou.

À frente da execução do evento, o diretor de Administração e Finanças da EMHA, Claudio Marques Costa Júnior, ressalta que Feirão foi pensado minuciosamente a fim de se tornar uma referência para eventos desse tipo em todo o Brasil. “O resultado positivo do nosso trabalho tem nos mostrado essa direção correta do que devidamente o Poder Público deve oferecer à população. O direito à moradia digna é assegurado pela Constituição Federal e estamos cumprindo o que rege a nossa Carta Magna, mas com uma visão mais humanizada do que é e o que representa o cidadão conseguir uma moradia própria na conjuntura atual”, finalizou.

