Com subsídio de até R$ 30 mil, feirão da casa própria encerra hoje

Com subsídio de até R$ 30 mil para a entrada do primeiro imóvel, concedido pela prefeitura de Campo Grande, o 8º feirão da casa própria encerra nesta quinta-feira (27). Ao todo, são 10 imobiliárias, construtoras e incorporadoras que participam da ação, realizada no Shopping Norte Sul Plaza.

O contrato com as empresas são intermediados pela Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários). Estão à disposição, 1.100 imóveis, entre casas, apartamentos e terrenos aos interessados em adquirir uma moradia, com valor máximo de R$ 208 mil Reais. Além do subsídio, as instituições oferecem 6 mil Reais por unidade para abater na entrada do financiamento.

Interessados em participar podem ir até o Shopping Norte Sul Plaza, até as 22h. Não é permitido ter nenhum imóvel em nome. Para mais informações, é só entrar em contato com o teleatendimento da Amhasf: (67) 3314-3900.

Subsídios: É necessário ter renda bruta de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta Reais), o valor do subsídio será de R$ 30 mil; 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de R$ 2.641,00 (dois mil seiscentos e quarenta Reais) a R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos Reais), o valor do subsídio será de R$ 15 mil; e 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de até R$ 4.701,00 (quatro mil setecentos e um Reais) até o teto estabelecido de 7 (sete) salários mínimos vigentes, o valor do subsídio será de R$ 8 mil.

