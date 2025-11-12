Menu
Com tema 'Natal dos Doces', Papai Noel chega ao Shopping Campo Grande

Devido à previsão de chuva, a programação externa foi cancelada, mas a festa continua dentro do Shopping

12 novembro 2025 - 14h52Taynara Menezes
O espaço de mais de 300 m&#xB2; encanta visitantes de todas as idadesO espaço de mais de 300 m² encanta visitantes de todas as idades   (Foto: Divulgação)

O clima de Natal vai tomar conta do Shopping Campo Grande com a chegada do bom velhinho, nesta quarta-feira (12), às 18h. Com o tema 'Natal dos Doces" o Papai Noel dará início à época mais mágica e encantadora do ano.

O espaço de mais de 300 m² encanta visitantes de todas as idades com uma árvore de 14 metros de altura, uma decoração repleta de cores e luzes e brinquedos como balanço juvenil, rema-rema, roda gigante e trenzinho.

As atrações são gratuitas, com exceção do trenzinho e da roda gigante (R$ 35 cada ou combo a partir de R$ 50). Crianças PcD têm acesso gratuito a todos os brinquedos, reforçando o compromisso do Shopping com a inclusão e o acolhimento.

Mesmo com o cancelamento da programação externa por conta da previsão de chuva, a festa segue dentro do Shopping com apresentações circenses, coral e atrações musicais, garantindo momentos de emoção e alegria para toda a família.

“Natal é tempo de acolher e celebrar juntos. Queremos que cada visitante sinta essa emoção ao viver o Natal no Shopping Campo Grande”, destaca o gerente de Marketing, Victor Araújo.

Para esperar o Papai Noel, um coral inicia apresentação às 17h na praça central e em seguida, às 17h40, uma apresentação circense prepara o público para receber o Papai Noel, que neste momento estará na Morada dos Baís, se preparando para fazer um City Tour pelas ruas de Campo Grande acompanhado por 17 crianças acolhidas pela SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social). 

