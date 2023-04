Com trânsito caótico, buzinaço cobra semáforo em rotatória da Capital

Os engarrafamentos nas rotatórias de Campo Grande são um desafio para quem enfrenta o trânsito todos os dias. Para pedir instalação de semáforos em uma delas, e assim desafogar o trânsito, motoristas participaram de um buzinaço na avenida Euler de Azevedo, na manhã de hoje (13).

A manifestação foi organizada por moradores da região. O grupo instalou uma faixa no meio da rotatória, que liga as avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré: “buzine se você quer sinalização na rotatória”. E é claro que quem passava pelo local respondia imediatamente.

A rotatória fica no acesso a uma das saídas da cidade e ainda é caminho dos alunos das UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). Justamente por isso, o trânsito nos horários de pico é caótico na região; filas que ultrapassam dois quilômetros e acidentes frequentes. Segundo os moradores, a mudança para resolver o problema é um pedido antigo.

Outros pontos da cidade vivem a mesma situação, como é o caso da avenida Três Barras.

Desde 2021 a prefeitura firma convênio com o Governo do Estado para reformar as rotatórias problemáticas. A primeira a entrar na lista de reformas foi a que liga as avenidas Três Barras e José Nogueira Vieira, com a Rua Marquês de Lavradio. Para isso, foi realizado um investimento de R$ 994,7 mil. As obras na região já começaram e devem ser concluídas em quatro meses.

No mesmo ano em que foi liberada a verba para a reforma na Três Barras, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) começaram a estudar as mudanças nas avenidas Euler de Azevedo com a Tamandaré.

Segundo a prefeitura, hoje o projeto viário da rotatória já está concluído e passa por desenvolvimento o plano de infraestrutura que envolve, pavimentação, drenagem e outros. *Com informações do portal Primeira Página.

