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Com TV e alianças de ouro, Bolo de Santo Antônio está com as vendas abertas

Tradição religiosa em Campo Grande produzirá 17 mil unidades neste ano

08 abril 2026 - 12h25Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Conhecido como o “santo casamenteiro” e padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio é uma das figuras mais populares entre os fiéis, associado à ajuda nos relacionamentos e à realização de pedidos. A devoção também movimenta uma das tradições mais aguardadas do calendário religioso da Capital, o Bolo de Santo Antônio, que neste ano chega com novidades nos prêmios.

A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua iniciou nesta quarta-feira (8) a venda dos convites para a edição de 2026. Ao todo, devem ser produzidos cerca de 17 mil bolos de pote, mantendo a tradição de esconder surpresas no recheio.

Entre os destaques deste ano serão distribuídas 3 mil alianças simbólicas, além de um par de alianças de ouro e, como novidade, uma TV de 60 polegadas.

Além da chance de encontrar os prêmios, a ação também tem caráter solidário. Segundo o pároco, Wagner Divino, a arrecadação será destinada à construção da comunidade São Miguel, na Vila Carvalho.

“Mais do que manter uma tradição, cada pote do bolo carrega um propósito especial. É um gesto de fé, partilha e esperança”, afirmou.

Os convites podem ser adquiridos na secretaria da Catedral, com paroquianos ou após as missas. A entrega dos bolos será no dia 13 de junho, das 6h30 às 13h, em sistema drive-thru.

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