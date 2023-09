Combate à Raiva: CCZ promove ação educativa no Parque Ayrton Senna nesta quinta

A CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) realizará uma ação educativa de conscientização sobre a Raiva, em alusão ao Dia Mundial de Combate à doença, que este ano tem como tema: “Raiva: Todos por Um, Saúde Única para todos”. A mobilização acontece nesta quinta-feira (28), das 08h às 12h, no Parque Ayrton Senna. O evento contará com exposição de material educativo, vacinação antirrábica de cães e gatos, entre outros serviços disponibilizados por instituições parceiras.

De acordo com a médica veterinária da CCZ, Maria Aparecida Conche Cunha, o objetivo é conscientizar a população quanto à transmissão da Raiva, como evitar a exposição e o que fazer se exposto. Ela lembra que a vacinação de cães e gatos é a maneira mais confiável, sustentável e de custo eficaz para prevenir a raiva nas pessoas.

“A Raiva é uma doença viral que é transmitida através da saliva ou tecidos do sistema nervoso de um mamífero infectado para outro mamífero, geralmente através de uma mordedura ou arranhadura, tendo uma das taxas mais altas de mortalidades de todas as doenças infecciosas. Uma vez que um indivíduo apresente os sintomas, considera-se ser 99,9% fatal. A forma mais eficaz de proteger os animais é através da vacinação, que é oferecida de maneira gratuíta”, disse.

A vacinação de cães e gatos protege os animais e interrompe a transmissão para as pessoas. Mas, apesar da existência de uma solução relativamente eficaz para controlar a doença, pessoas e animais ainda estão morrendo por causa da raiva.

Dia Mundial da Raiva



O dia 28 de setembro é lembrado como Dia Mundial de Combate à Raiva, em razão do aniversário da morte de Louis Pasteur, que desenvolveu a primeira vacina contra a raiva e lançou as bases para a prevenção da raiva como a conhecemos. A doença foi documentada pela primeira vez na Babilônia, de 2.300 aC.

Esse é o único evento mundial voltado para a prevenção da Raiva, onde diversos países desenvolvem atrações para demonstrar a necessidade de realizações de ações de combate a esta doença devastadora, mas ao mesmo tempo, de fácil prevenção.

A campanha inaugural no dia 8 de setembro de 2007 envolveu a participação de quase 400.000 pessoas de pelo menos 74 países, realizado por uma organização internacional sem fins lucrativos, a Aliança Global para Controle da Raiva – GARC, para criar uma oportunidade mundial para as pessoas se unirem na prevenção da doença. Desde então, tem crescido ano a ano, com centenas de milhares de pessoas na organização e participação em eventos locais, regionais e nacionais, no dia ou próximo ao dia 28 de setembro ou em outras épocas do ano também. Saiba mais em site.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também