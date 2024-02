Combate ao Aedes aegypti é reforçado em quatro bairros da Capital nesta terça

Cidade Câmara analisa projeto de criação do Corredor Comercial no Lageado

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chykungunia, será reforçado em quatro bairros, com o uso do serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (20).

