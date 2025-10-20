Menu
Começa amanhã a entrega dos kits para a 3ª Corrida dos Poderes

Participantes podem retirar seus kits a partir das 10h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

20 outubro 2025 - 15h52Taynara Menezes
Edição anteriorEdição anterior   (Foto: Divulgação )

Os kits para a 3ª Corrida dos Poderes poderão ser retirados a partir de amanhã (21), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, localizado no Parque dos Poderes. Na terça-feira (21), o horário de retirada é das 10 às 20 horas, e na quarta-feira (22), os kits estarão disponíveis a partir das 9 até as 20 horas.

A prova acontecerá no sábado (25), e para garantir a retirada do material, o participante deverá apresentar um documento original com foto. Além disso, a ação conta com um importante apelo solidário: será obrigatória a doação de um brinquedo (novo ou em bom estado) por atleta inscrito, que será destinado à campanha Caixa Encantada, promovida pelo Governo estadual.

Cada kit inclui itens como camiseta em tecido tecnológico e o número de peito, de uso obrigatório e intransferível. Para as provas de 5 km e 10 km, também é entregue o chip de cronometragem. A organização do evento lembra que é possível a retirada do kit por terceiros, desde que seja apresentado o documento de identificação original do terceiro, uma cópia do documento do atleta inscrito e a autorização preenchida e assinada por ele.

Os kits infantis deverão ser retirados por um responsável legal, mediante apresentação do documento original da criança. Para maiores informações sobre o evento e as condições para retirada dos kits, acesse o site oficial da 3ª Corrida dos Poderes!

A 3ª Corrida dos Poderes, promovida em parceria entre o Tribunal de Justiça de MS, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, será no dia 25 de outubro, na capital do Estado, em celebração ao Dia do Servidor Público. No total, serão 4.200 participantes inscritos nas vagas distribuídas entre as provas de 3 km (caminhada), de 5 km e 10 km (corrida), além da prova para as crianças.

