Começa em outubro o mutirão para regularização de título de eleitor

O plantão especial de atendimento ao eleitor realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) ocorre em duas etapas: de 6 a 10 e de 20 a 24 (das 8 às 18h) nas unidades da Justiça Eleitoral do estado.

Durante o plantão, os eleitores poderão regularizar o título, fazer a biometria, atualizar os dados cadastrais, efetuar a transferência do local de votação, além de poder tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. Além do atendimento presencial, os serviços também podem ser acessados pelo aplicativo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral no site do TSE.

Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais do estado estão disponíveis no portal do TRE-MS na Internet.

