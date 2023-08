Começa hoje a 21ª Festa da Padroeira da Arquidiocese em Campo Grande

Evento faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 124 anos da Capital, a 21ª Festa da Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande começa nesta quinta-feira (3)

Este será o primeiro evento realizado no complexo dos altos da Avenida Afonso Pena, após a escolha do nome oficial que passa a ser Espaço Municipal de Cultura Vila Morena.

A festa, que irá até o dia 13 de agosto e reunirá diversas paróquias, contará com programação religiosa, cultural e gastronômica. Haverá apresentações de artistas sul-mato-grossenses e grandes nomes da música católica como Álvaro e Daniel e da Comunidade Católica Colo de Deus.

No local, o espaço denominado de Casa de Maria terá exposição religiosa com elementos históricos da mãe de Jesus, dogmas relacionados a ela e sua devoção, especialmente sob o título de Nossa Senhora de Abadia e como a primeira imagem chegou a Campo Grande.

A imagem chegou à capital em 3 de agosto de 1912 e foi disposta na Igreja de Santo Antônio. Em 1957, ao instituir a Diocese de Campo Grande, o Papa Pio XII intitulou a Virgem de Abadia como Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande.

O evento também contará com praça de alimentação com opções gastronômicas variadas, área kids para as crianças, estandes de produtos religiosos e shows de prêmios.

Confira a programação completa:

03/08 (quinta-feira)

21h – Show + Adoração com Comunidade Católica Colo de Deus

04/08 (sexta-feira)

21h – Show Oracional com Rodrigo Ferreira



06/08 (domingo)

21h30 – João Carlos e Savala

07/08 (segunda-feira)

21h30 – Thiago e Miguel

10/08 (quinta-feira)

21h30 – Patrecio Rocha

11/08 (sexta-feira)

21h – Cláudia Nascimento

21h30 – Álvaro e Daniel

12/08 (sábado)

21h30 – Pedro Salles



Serviço

Evento: 21ª Festa da Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande

Data: 03 a 13 de agosto

Horário: início às 18 horas

Local: Espaço Municipal de Cultura Vila Morena (Altos da Avenida Afonso Pena)

Deixe seu Comentário

Leia Também