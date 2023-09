Começa hoje o 1º Festival Internacional da Carne no Laucídio Coelho

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) promove a partir desta sexta-feira (150 até domingo (17), o 1º Festival Internacional da Carne, no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS).

Segundo o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, expectativa é receber mais 30 mil pessoas durante os três dias de evento.

A entrada é gratuita sem cobrança de ingresso. Os portões do Parque Laucídio Coelho serão abertos para os visitantes a partir das 18h nesta sexta e a partir das 11h às 23 horas no fim de semana e os visitantes pagarão somente pelo consumo. O acesso aos shows será cobrado à parte.

"Sabemos que o churrasco é cultural em Mato Grosso do Sul e prova disso foi o sucesso das 2 edições anteriores, quando mais de 25 mil pessoas visitaram o evento, consumindo quase 7 toneladas de carne e gerando mais de 500 empregos diretos e indiretos. Essa é a maior comprovação de que apesar de recente,o Festival da Carne de MS já se consolidou como um dos mais tradicionais e maiores eventos gastronômicos do Estado, e nesse ano, chega como Festival Internacional da Carn , sendo absorvido pela Acrissul tende a se tornar o maior festival do Brasil, agregando negócios ao festival gastronômico", afirma Marcia Marinho, uma das coordenadoras do festival.

O festival, com mais de 30 chefs de renome e 47 estações de assados, será dividido em estações com diversos cortes de carne que serão servidos aos visitantes. Além disso, haverá uma programação cultural, com apresentações musicais de artistas nacional e local.

Na praça de alimentação do evento as porções servidas para o público serão de 150 gramas (carne + acompanhamento), sendo vendidas a preço único de R$18.

Serviço

Evento: 1º Festival Internacional da Carne

Data: 15 a 17 de setembro

Horário: Sexta (15), a partir das 18h e sábado (16) e domingo (17), a partir das 11h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, 320, Jardim América)

Entrada gratuita

Deixe seu Comentário

Leia Também