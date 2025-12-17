Comerciantes reclamam de falta de organização e diálogo da prefeitura no Natal do Centro

Os eventos natalinos na região central de Campo Grande trouxe expectativa de aumento nas vendas para os comerciantes da região, mas também gerou críticas à organização e à comunicação da prefeitura.

O presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, afirmou que, apesar da iniciativa ser positiva, a falta de diálogo com o Executivo municipal prejudicou o setor. “Estamos felizes por conta de termos aí eventos natalinos acontecendo na área central, mas lamentavelmente a ausência de diálogo com a prefeitura acaba que emperra algumas coisas”, disse.

Entre os problemas apontados estão a falta de estacionamento, interdições de vias e shows em frente às lojas. “Os shows, os eventos que acontecem na porta de alguns estabelecimentos impedem completamente que esse estabelecimento consiga vender, porque o som adentra o estabelecimento e fica impossível qualquer tipo de comercialização dentro desses locais”, afirmou.

A paralisação do transporte público também preocupa. “Hoje nós estamos vivendo aí o sério problema do transporte público. Sem trabalhadores essas lojas lamentavelmente não vão conseguir funcionar da forma adequada e pior ainda, muitos dos clientes nossos não virão ao centro pela ausência do transporte público”, disse Adelaido.

Uma lojista da Rua 14 de Julho relatou que os eventos e a decoração não atraíram público suficiente e impactaram diretamente as vendas. “Nossas expectativas agora para o final do ano seria que o Natal fosse aqui na 14. Mas a bandinha, que era atração, está faltando, então, isso acabou com o nosso movimento no centro, infelizmente”, contou.

Além disso, a comerciante criticou a falta de comunicação prévia sobre shows e interdições. “Sábado passado colocaram um palco aqui na frente da loja. Com o som aqui dentro, a gente não conseguia atender, entendeu? Tivemos que fazer o que? Fechar”, concluiu.

