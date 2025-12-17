Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Comerciantes reclamam de falta de organização e diálogo da prefeitura no Natal do Centro

CDL-CG e lojistas apontam problemas com shows, interdições, estacionamento e transporte público durante período decisivo para o comércio

17 dezembro 2025 - 16h27Taynara Menezes
Centro de Campo Grande Centro de Campo Grande   (Foto: Taynara Menezes)

Os eventos natalinos na região central de Campo Grande trouxe expectativa de aumento nas vendas para os comerciantes da região, mas também gerou críticas à organização e à comunicação da prefeitura.

O presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, afirmou que, apesar da iniciativa ser positiva, a falta de diálogo com o Executivo municipal prejudicou o setor. “Estamos felizes por conta de termos aí eventos natalinos acontecendo na área central, mas lamentavelmente a ausência de diálogo com a prefeitura acaba que emperra algumas coisas”, disse.

Entre os problemas apontados estão a falta de estacionamento, interdições de vias e shows em frente às lojas. “Os shows, os eventos que acontecem na porta de alguns estabelecimentos impedem completamente que esse estabelecimento consiga vender, porque o som adentra o estabelecimento e fica impossível qualquer tipo de comercialização dentro desses locais”, afirmou.

A paralisação do transporte público também preocupa. “Hoje nós estamos vivendo aí o sério problema do transporte público. Sem trabalhadores essas lojas lamentavelmente não vão conseguir funcionar da forma adequada e pior ainda, muitos dos clientes nossos não virão ao centro pela ausência do transporte público”, disse Adelaido.

Uma lojista da Rua 14 de Julho relatou que os eventos e a decoração não atraíram público suficiente e impactaram diretamente as vendas. “Nossas expectativas agora para o final do ano seria que o Natal fosse aqui na 14. Mas a bandinha, que era atração, está faltando, então, isso acabou com o nosso movimento no centro, infelizmente”, contou.

Além disso, a comerciante criticou a falta de comunicação prévia sobre shows e interdições. “Sábado passado colocaram um palco aqui na frente da loja. Com o som aqui dentro, a gente não conseguia atender, entendeu? Tivemos que fazer o que? Fechar”, concluiu.

 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A seleção ocorreu de forma pública no dia 13 de dezembro
Cidade
Divulgada lista para 96 apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado
Fachada do Procon
Cidade
Procon-MS e Energisa fazem mutirão com até 98% de descontos para quitar dívidas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Tribunal de Contas aponta que prefeita tem poder excessivo para definir gratificações salariais
Dinheiro /
Política
Após identificar falhas, TCE cobra transparência total da "folha secreta" em Campo Grande
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Foto: PMCG
Cidade
Inscritos da EMHA são convocados para receber energia solar pelo Credihabita
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /
Saúde
Governo do Estado vai investir R$ 500 mil para fortalecer rede hospitalar da Capital
Governadoria
Cidade
Estado autoriza adesão ao programa federal de renegociação de dívidas
Folders foram colocados nas unidades de saúde
Cidade
Liminar suspende greve dos odontologistas em Campo Grande
Foto: Divulgação/PCi-MS
Cidade
Emissões da CIN crescem 12% em Mato Grosso do Sul em 2025

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital