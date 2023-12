Comércio tem mais de 2 mil vagas temporárias em dezembro

Visando o atendimento e alta demanda das compras de fim de ano, o comércio deve oferecer 2,2 mil vagas temporárias em dezembro, conforme estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG).

“Muitas empresas com vagas abertas e sem candidatos. A pandemia gerou uma série de mudanças nos hábitos, atitudes e comportamentos” destacou o presidente da CDL-CG, Adelaido Vila. De acordo com ele, algumas questões que podem estar colaborando com o cenário é o salário baixo e a dificuldade das mães voltarem ao mercado de trabalho.

“Alguns defendem a tese de que Ribas está empregando e pagando melhor, mas não acredito que este seja o único motivo. Muitas mães não voltaram para o mercado de trabalho após a pandemia, seja por não ter com quem deixar ou apego de seus filhos. O salário também vem afastando trabalhadores. Para quem paga é muito, para quem recebe é pouco”, explicou.

Em Campo Grande já estão sendo oferecidos diversos cursos de capacitação para vendas. Por outro lado também, recentemente, a CDL ministrou o treinamento “vendas assertivas” para potencializar as vendas e aumentar o faturamento.

Vagas

Nesta quarta-feira (13) a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 2.052 vagas na Capital. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Açougueiro, ajudante de carga e descarga, barman, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, pedreiro, preparador físico, repositor e até vigia são algumas das vagas ofertadas.

Confira todas as vagas no link.

