Comércio da capital abre as portas no último domingo do ano

Para os consumidores que vão aproveitar o último domingo (29) de 2019 para fazer suas compras o comércio da cidade estará, na maioria das lojas, de portas abertas a partir das 9 horas em Campo Grande.

Além dos shoppings, as lojas da região central e das ruas comerciais nos bairros da cidade estarão abertas.

Para o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, é uma oportunidade para empresários e consumidores. “Quem precisar fazer as trocas de presentes, ou comprar algo para a virada do ano, viagens de férias, pode aproveitar a tranquilidade do domingo e fazer suas compras, prestigiando o comércio da cidade, que além oferecer ótimas opções de produtos, também já iniciou com as ofertas e promoções. Será muito vantajoso, tanto para os consumidores, quanto para os empresários”, reforçou.

Na região central, as lojas âncoras como, por exemplo, Riachuello, Pernambucanas e as do Shopping Pátio Central e algumas lojas abrirão a partir das 9 horas da manhã, e fecharão entre 15 e 17h.

Os shoppings Bosque dos Ipês, Campo Grande e Norte Sul Plaza seguirão os horários tradicionais de domingo.

Já o comércio nos bairros abrirá de acordo com a decisão dos empresários, divulgada pela própria empresa.

