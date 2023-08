Comércio de Campo Grande poderá abrir normalmente dia 26 de agosto

O comércio poderá operar com funcionamento normal de sábado, no aniversário de Campo Grande, comemorado no dia 26 de agosto.

A autorização faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.



No entanto, os comerciantes precisam cumprir as formalidades junto ao Sindicato dos Empregados. As empresas que pretendem abrir precisam informar em até cinco dias antes ao sindicato, por escrito e com protocolo, além de pagamento de R$ 20,00 por empregado, ficando isento quanto aos empregados e empresas contribuintes aos sindicatos.



O gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo explica que para cada dia trabalhado o empregado fará jus a uma folga compensatória, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias. "Já os empregados contribuintes do sindicato laboral terão direito a uma indenização equivalente a 7% do valor do piso salarial pelo dia trabalhado".

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também